Emiel Stoffers: in noch gruttere stjer troch Stjer

In reade loper lei der út foar de bioskoop Tivoli yn Ljouwert. It wie dêr begjin september suver Hollywood. Allinnich hienen de minsken hjir gjin glês sjampanje yn de hân, mar in pot bier. Tal fan Fryske artysten, dy't yn de film fermoarde wurde, wienen by de premjêre.

Hollywood yn Ljouwert

Mei 15.000 besikers waard de film in sukses, al hie Stoffers stiekem op noch mear hoopt: "Myn dreamen binne altyd grut, mar myn ferwachtingen wat lytser. Ik bin net altyd dwaande mei de útkomst, sis mar. Ik wit dat dreamen altyd lytser útpakke, mar dat makket neat út. We ha 15.000 besikers hân. Ik hie it op 30.000. Ik bin mei de helte tefreden."

Mear tiid: mear ideeën

Eins hie de film al yn jannewaris yn premjêre moatten. Troch de lockdown fan doe en alle maatregels slagge it net alle sênen te filmjen. "Dat koe net want dan hienen we tefolle minsken. It joech ús ek wol in kâns. Sa koenen Janko Krist en ik wer nije dingen betinke en dy brûke. Allinnich ja, at je mear betinke moat je ek mear útfiere en dat jout ek wer problemen. Dus ha we de premjêre mar yn septimber set."