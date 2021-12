Fryske gemeenten benaud dat eigen bewenners de dupe wurde op wenningmerk

Dat der sprake is fan in knipende situaasje op de Fryske wenningmerk docht bliken út in rûngong ûnder de Fryske gemeenten troch Omrop Fryslân en de NOS. Op de fraach wêr't de gemeenten it meast benaud foar wiene as it om de takomst fan de wenningmerk giet, antwurdet in mearderheid benaud te wêzen dat de eigen ynwenners it neisjen ha.

Tekoart hierwennings en goedkeape keapwennings

De meast neamde problemen op de Fryske wenningmerk binne it tekoart oan sosjale hierwennings, te min hierwennings foar jongelju en it tekoart oan keapwennings yn it legere priissegmint.

Al dizze problemen reitsje benammen ynstreamers op de wenningmerk, bygelyks jongerein dy't it hûs út wol en in appartemintsje hiere wol en jonge famyljes dy't ta binne oan harren earste keapwenning.

Trochstreamen en ferhierdersheffing binne oarsaak

Twa saken lizze neffens de gemeenten yn it bysûnder te'n grûnslach oan it probleem. De minne trochstreaming fan de âlderein wurdt it meast neamd. Yn plak fan oer te stappen op bygelyks in appartemint of senioarewenning, bliuwt it grutste part nammentlik yn grutte iengesinswenningen wenjen, ek as de bern it hûs al út binne. Gefolch dêrfan is dat it oanbod fan gesinswenningen foar starters mar lyts is.

In oar knipepunt dat neamd wurdt is de ferhierdersheffing. As gefolch fan dy heffing is neffens in soad gemeenten in tekoart oan hierwenningen ûntstien. De yn 2013 ynfierde belesting wurdt yn it nije regearakkoart skrast. Fan 2023 ôf hoege ferhierders fan op syn minst fyftich sosjale hierwennings dizze belesting net mear te beteljen.

Aedes, de koepel fan wenningkorporaasjes, ferwachtet dat troch de ôfskaffing fan de ferhierdersheffing mear sosjale hierwennings beskikber komme.

Opfallend is dat net ien fan de Fryske gemeenten it húsfestjen fan statushâlders of de stikstofbeheinings neamt as wichtige oarsaak fan de problemen op de wenningmerk.