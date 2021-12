Geert Kuiper: "Net in goede kar fan de bûnscoach"

De diskusje giet yn de SportCast oer it ynfoljen fan de seleksjefolchoarder en wa't de ploege-efterfolging ride moat. Komt Jorrit Bergsma dêr noch foar yn oanmerking, wylst hy al in hiel skoft gjin ploege-efterfolging mear riden hat?

"Je komme dochs wer by Jorrit telâne"

Fan de riders dy't no by de earste njoggen steane, komme eins allinnich Patrick Roest en Sven Kramer yn oanmerking foar de ploege-efterfolging, want de oaren binne mear sprinters en foar de koartere ôfstannen. Allinnich Jorrit Bergsma kin it ek ride. Dy sei earst dat hy net yn de ploech meiride wol, mar hy komt dêr wat op werom.

Geert Kuiper wie fjouwer jier lyn de bûnscoach. "Ik seach dit eksakt oankomme by de foarige Spelen. Ik ha him (Bergsma, red.) der doe ek by frege. Op ien of oare wize komme je yn dy matriks dochs wer by Jorrit telâne. Dat bart no ek wer."