Groenewoud mei nei de Spelen: "Ik besef it noch net hielendal"

Groenewoud wie in heale sekonde flugger as har persoanlik rekôr op de 1.500 meter. "Ik ha op it goede momint pykt. Ik hie net ferwachte dat ik in heale sekonde fan myn pr ôfhelje soe."

Njonken de 1.500 meter ferwachtet Groenewoud ek dat se oan de massastart meidwaan mei.

Hattrick foar Antoinette de Jong

Groenewoud wûn de 1.500 meter woansdei lykwols net. Antoinette de Jong wie de fluchste op dizze ôfstân. Nei de 1.000 en de 3.000 meter is it De Jong har tredde pleatsing foar de Olympyske Spelen, in hattrick dus. "De útfiering koe hjoed better, mar ik bin hjir echt ûnwiis bliid mei."