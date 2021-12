Werom nei Alde Leie: 25 jier lyn it sintrum fan de wrâld

Yn stee fan iis en reedriders steane no trije fiskers lâns de kant. Ferline wike hienen se even hoop, mar de froast sette net troch en it is no krekt maaitiid yn it sintrum fan Alde Leie.

Alle dagen tichterby

Trije fan de haadrolspilers fan doe sjogge mei wille werom op 1997. "Wat sa moai wie, is dat eltsenien yn it spier wie", seit Jan Baatje. "Ja, eltsenien die wol wat", seit Gerrit Jan Sinnema. "Ik lei it tapijt rjocht en fage de baan, dat wie machtich moai. Ik hie it noch noait meimakke."

Aukje Geertsma wie de frou mei de sûkerklontsjes: "Mar ek mei in knuffel. Ik sei 'kom in mijn armen dan zal ik jullie opwarmen!'" Se stiet der wis wer, as de tocht wer hâlden wurdt. Want alle trije binne se der wis fan: De tocht komt alle dagen tichterby.