Swier fjoerwurk mei opsetsin yn Harnzer wenhûs smiten; plysje docht buertûndersyk

De plysje giet der fanút dat it fjoerwurk mei opsetsin troch de brievebus smiten is en is dêrom hurd op syk nei de mooglike dieder. De resjerzje hat woansdei de wente ûndersocht en is ek dwaande mei in wiidweidich buertûndersyk. Ek bylden fan bewakingskamera's wurde dêrby belutsen.

'Topprioriteit'

De plysje nimt it ynsidint heech op. It bestriden fan swier en mooglik yllegaal fjoerwurk is troch de plysje fan Noard-Nederlân útroppen ta 'topprioriteit'. Neffens it Nationaal Forensisch Instituut NFI kin ferkeard of ûngelokkich gebrûk fan swier fjoerwurk maklik ta swier lichaamlik letsel liede.