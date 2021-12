Flater fan moalfabryk Koopmans: gêst fergetten, warskôging foar stiennen bollen

It ûntbrekken fan gêst is net skealik, mar oaljekoeken meitsje sûnder dat yngrediïnt slagget net. It beslach sil net rize en dat betsjut dat it iten tige hurd wurdt.

It fan oarsprong Holwerter bedriuw advisearret minsken om it produkt dêrom net te brûken.

De flater is by in relatyf lyts part fan de produkten makke. Wa't de ferpakkingen hat mei de hâldberheidsdatum 3 febrewaris 2022 yn kombinaasje mei de produksjekoade L212447 en de tiidsoantsjutting 02:30-08:30, is de dupe.