456 nije coronagefallen yn Fryslân, mooglik heger troch eardere steuring

It RIVM hat de ôfrûne 24 oeren 456 nije coronabesmettingen registrearre yn Fryslân. It binne der 106 mear as tiisdei, al hie it RIVM doe in technyske steuring. Troch dy eardere steuring en in lettere melding falt it tal besmettingen fan hjoed mooglik heger út.

It deistige tal besmettingen fan de lêste trije wiken (komt de grafyk net goed yn byld, klik dan hjir):