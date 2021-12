Direkteur Margreet de Graaf ferlit GGD Fryslân

De Graaf hoegde net fuort, sa't se it sels omskriuwt, mar se waard tipt. "En dit wie in te moaie kâns om lizze te litten." Boppedat is it yn it wurk gebrûklik om nei fiif à sân jier op te hâlden, seit De Graaf. Se stiet sûnt juny 2015 oan it haad fan GGD Fryslân.

In soad frege

De ôfrûne jierren is it wurk bot feroare troch de útbraak fan de coronapandemy. "Foaral de earste golf wie it echt krisiswurk", sjocht se werom. "Dat hat in soad frege fan alle minsken, ek fan my."

Yn eardere ynterviews joech De Graf wol oan dat se mear as hûndert oeren de wike wurke yn dy faze. "Dat brekt dy wol op, dat is in kear klear", sei se doe. Krekt foar Keningsdei waard it har dan ek efkes te folle en moast se in pear dagen rêst nimme.