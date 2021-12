Bewenners azc Snits: brân ûntstie by feestje

It Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kin ek noch neat sizze oer de tadracht. "Dat is aan de politie", seit Jacqueline Engbers.

Dat der feestjes binne, is net nij foar Engbers. "Maar als dat overlast geeft, dan treden we daartegen op." It is gjin reden foar ekstra maatregels. "We gaan altijd in gesprek met bewoners als er problemen zijn."

Ferfangende wenromte dreech te finen

It finen fan geskikte wenromte foar de troffen bewenners is noch wol dreech. "Er is een woonblok voor circa 75 à 100 mensen ontruimd. Voor die mensen moesten we vannacht een andere slaapplek vinden. Een klein deel kon al terug, voor anderen hebben we gelukkig een plek kunnen vinden in klaslokalen en recreatiezalen."

Wannear't se werom kinne nei har eigen wenromte is de fraach. "We zijn nu aan het bekijken wat precies de stand van zaken is, welke eenheden wel en niet gebruikt kunnen worden", seit Engbers.

Lanlik tekoart ekstra probleem

It lanlike tekoart oan opfangplakken makket de situaasje allinnich mar dreger. "Normaliter zouden we kijken of er op een andere locatie plek zou zijn. Maar we zitten overal vol, dus dat is moeilijk om te organiseren."