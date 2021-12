Ekstra tafersjoch en oprop tsjin fjoerwurk yn natuer Skiermûntseach

Ferline jier ynbeslachnimming

Yn 2020 rôp boargemaster Ineke van Gent ek al op om it ferstân te brûken, yn stee fan fjoerwurk. "Niet bezitten, niet afschieten en geen verkoop. Er wordt streng opgetreden, straffen zijn pittig. Voorkom problemen, hou je aan de regels", skreau Van Gent doe.

Dat wie krekt nei't der by in bewenner fan it eilân 80 nitraten yn beslach naam wiene. Om't it gie om in misdriuw is der doe in proses-ferbaal opmakke.