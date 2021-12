It swurd fan Damokles: it ûnwisse jier fan Yaroslava Tymts

Har dosinten en rektor Dirk-Jan Dekker fan it Beyers Naudé begûnen mei in lytse manifestaasje op it Ljouwerter Saailân. Dekker: "Het is geen politieke actie, daar bemoeien wij ons niet mee. Het is één van onze leerlingen. Ze is zo Nederlands als alle anderen. Ze moet uitgezet worden naar een land waar ze niets te zoeken heeft. Ik wil mij er graag voor inzetten dat ze hier kan blijven."

Spanning

It levere Keamerfragen oan steatssekretaris Broekers-Knol op. Sy kin net op yndividuele gefallen yngean, mar stelt dat it in juridyske kwestje is. "Ik snap niet helemaal wat ze nu precies bedoelen", seit Yaroslava. "De onzekerheid geeft best veel spanning. Bij mijn broertje bijvoorbeeld. Hij is volledig Nederlands. Hij vraag zich ook af waarom wij op een azc wonen terwijl we gewoon Nederlands zijn."