Legokeunstner portrettearret Ed Sheeran live yn Fries Museum

Lemke soe yn dizze perioade al in live optreden fersoargje. De bedoeling wie om dat foar publyk yn it Fries Museum te dwaan, mar dat kin no dus net. Yn in fierder leech museum is er dochs oan de slach mei in legoferzje fan Ed Sheeran.

De Himpenser keunstner wurket mei it portret fan Sheeran troch Colin Davidson. Dat wurk is opnaam yn de kolleksje fan de National Portrait Gallery yn Londen en wie de ôfrûne moannen te sjen yn Icons yn it Fries Museum. Dy eksposysje kaam earder ta in ein fanwege de coronamaatregels.

Sheeran moat bredere doelgroep oansprekke

"Ik vind Ed Sheeran sowieso wel sprekend", seit Lemke oer it idee om krekt him út te byldzjen mei lego. "Ik vind het ook een mooi schilderij. Een beetje vergelijkbaar met mijn eigen schilderstijl."

En der is noch in reden: "Er zijn denk ik voldoende mensen die verder misschien niet zo geïnteresseerd zijn in kunst, maar wel in lego. En zij kennen Ed Sheeran misschien ook wel. Daarmee bereik ik hopelijk een bredere doelgroep."