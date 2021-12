Noardlike sikehûzen pakke lytse operaasjes wer op | 1983 en 1984 meie om boosterprik

Demisjonêr soarchminister De Jonge docht opnij de oprop om net te winkeljen yn België of Dútslân, dêr't de winkels en hoareka wol iepen binne. "Als het in Nederland niet verstandig is in winkelstraten te lopen, is het dat in Antwerpen ook niet en in Aken ook niet."

De ôfrûne dagen giene in protte minsken oer de grins, mei in grut tal files as gefolch.