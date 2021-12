FNV wol Long Covid-meldpunt | Fryske kappers by lanlik coronaprotest

It fakbûn FNV iepenet in meldpunt foar soarchmeiwurkers mei Long Covid dy't dêrtroch finansjele skea oprinne. FNV pleitet ek foar in spesjaal Long Covid-fûns by de oerheid wei. It fakbûn seit al mear as hûndert meldingen krigen te hawwen fan meiwurkers mei sokke klachten. Neffens FNV is it oannimlik dat sy op it wurk besmet rekke binne en dat de sykte foarkaam wurde kinnen hie troch beskermingsmiddels te brûken.

"De problemen van deze mensen stapelen zich op", seit FNV-vicefoarsitter Kitty Jong. "Over drie maanden belandt de eerste groep medewerkers met Long Covid in de WIA omdat ze dan al twee jaar ziek zijn." Guon slachtoffers moatte it hûs ferkeapje om't de ynkomsten te min wurden binne. "Ze worden in hun gezondheid geraakt, én in hun portemonnee."