Coronanijs 29 desimber: Noardlike sikehûzen pakke lytse operaasjes wer op

Sûnt de krystdagen bliuwt it tal coronapasjinten yn de sikehûzen likernôch stabyl. Woansdei leine 1965 minsken mei Covid-19 yn it sikehûs, docht bliken út sifers fan it Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. It wiene der 27 minder as in dei earder.

Foar de krysttiid wiene der hieltyd mear as 2000 coronapasjinten. Op de ic's lizze op it stuit 515 minsken mei corona, seis minder as in dei lyn.