Fryske kappers dogge mei oan lanlik protest foar mear coronastipe

Westerhof hat trije meiwurkers, dy't sy no út eigen bûse betelje moat. "Ik haw der sels sûnt fjouwer moannen in kapsalon by, dy haw ik oernaam. Dan komme je net ta dat omsetferlies, as in bedriuw groeiende is. Wy krije echt nul euro stipe. Je steane yn de kjeld. De fêste lêsten rinne wol troch."

Meiwurkers út eigen bûse betelje

En de meiwurkers moatte wol gewoan lean krije. "Dat doch ik no dus fan myn eigen jild, mar dat kinne je net altyd folhâlde." De ûndernimster hopet dat der gau wat feroaret, want dizze situaasje moat neffens har mei in pear moannen wol ophâlde om de holle oerein te hâlden.