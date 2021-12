Froukje Kits: fan sjongster nei kleanwinkel en no GGD-meiwurkster

"It gie hurd yn de ôfrûne dagen", fertelt Froukje Kits fan Ljouwert. "Ik stie ferline wike noch yn de winkel, it roaster foar de kommende wiken lei klear. Mar ik kin der wer in streek troch sette."

De optredens wiene fansels al lang skrast, mar no moast de kleanwinkel yn Ljouwert ek noch ticht. It makke Kits wol efkes mismoedich. "Eefkes. Mar it duorret net lang", seit sy.

Oan it wurk yn de boosterkampanje

Want Kits hie gjin nocht om thús te sitten. "Dan komme je in soad fakatueren tsjin by de GGD, foar de registraasje by de boosterkampanje." En sa is sy wer yn oar wurk bedarre.