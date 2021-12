Hans Bakker wol posityf bliuwe, ek nei swiere corona en yntinse ferliezen

It jier is hast ta in ein en dêrom sjogge wy mei Friezen dy't yn it nijs west hawwe werom op 2021. Dizze kear Hans Bakker. De Harnzer fisker lei op it rantsje fan de dea nei in coronabesmetting. Mar dat wie ôfrûne jierren noch net iens de grutste klap. Yn 2017 rekke hy by in slim treinûngelok syn soan en pakesizzer kwyt.