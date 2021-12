Fiif bewenners AZC Snits reitsje ferwûne nei brânstifting yn keuken

Fiif bewenners fan it AZC yn Snits binne tiisdeitenacht ferwûne rekke by in útslaande keukenbrân. Trije fan harren hiene tefolle reek ynaseme en waarden oerbrocht nei it sikehûs, twa oaren bewenners mei snijwûnen koene yn it AZC holpen wurde troch ambulânsemeiwurkers. De plysje hold ien bewenner fan it AZC oan op fertinking fan brânstifting. Ien fan de wenhuzen op it AZC-terrein rekke troch de brân ûnbewenber. Foar de bewenners is oare wenrome regele yn it AZC.

De brân soarge foar frijwat opskuor op it AZC-terrein. Tsientallen bewenners fan units flakby de brân waarden ûntromme. Oare bewenners kamen út harsels nei bûten. Guon fan harren yn nachtklean en op slippers. De brânwacht hie de brân sels frij gau ûnder kontrôle, mar skaalde dochs op fanwege de ûnrêst op it terrein.

"Doe't de earste ambulânses en brânwachtauto's ferskynden waarden de minsken ûnrêstich, mar doe't de brân út wie waard it gau wer rêstiger", fertelt wurdfierder Marko Kinderman fan brânwacht Fryslân. Yn it AZC waard al gau ferteld dat de brân ûntstie wie troch brânstichting en ek wa't de mooglik dieder wêze soe. De plysje hat dêrop ien man oanhâlden op fertinking fan brânstichting.