Asylsikerssintrum Snits ûntromme nei fûle keukenbrân

It asylsikerssintrum yn Snits is yn de nacht fan tiisdei op woansdei ûntromme nei in útslaande keukenbrân. By de brân gie ien fan de gebouwen fan it AZC ferlern. De oare units fan it asylsikerssintrum waarden ek fanwege de brân ûntromme.

De brânwacht hie de keukenbrân ridlik gau ûnder kontrôle, mar fanwege de grutte fan it kompleks en it begelieden fan de bewenners waarden njonken de Snitser brânwacht ek dy fan Drylts en Drachten ynskeakele.