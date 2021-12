Jesper Hospes: "Femke Kok hat seker wat te sykjen op de Spelen"

"As Femke Kok pykt, dan docht se seker mei", seit Jesper Hospes oer har kânsen op de Spelen. Yn de SportCast prate we op de tredde dei fan it OKT mei Hospes en Douwe de Vries oer Kok, Michelle de Jong en Jorrit Bergsma. We sjogge ek foarút nei de 1.500 meter foar froulju en de 1.000 meter foar manlju.