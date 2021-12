Femke Kok nei Winterspelen op 500 meter, De Jong yn wachtkeamer

De twa grutte favoriten stienen in streekrjocht duel tsjinoer elkoar yn de lêste rit: Femke Kok en Jutta Leerdam. De Friezinne iepene trije tsienden rapper en koe Leerdam yn it rûntsje krekt foar bliuwe. Mei 37,29 lei se beslach op it earste plak. Leerdam wie trije hûndertsten stadiger.

Troch de winst kin Kok dus har tickets foar Peking boeke. It wurdt har debút op de Olympyske Spelen. "Ik bin der hiel bliid mei en hiel grutsk op. It wie al in dream fan my as lyts famke. Dat ik der no hinne mei, dat is gewoan hiel cool."