Rapport oer plannen Modelspoarmuseum Snits "niet mals, maar wel helder"

It museum seit dat it wol kloppet dat de personielskosten leech ynskat wurde, omdat se mei frijwilligers wurkje. It ûndersyksburo soe wend wêze om allinnich djoere museums te ûndersykjen.

Dêr is Bakker it net mei iens. "We hebben dit bureau natuurlijk gekozen omdat het een heel goed bureau is. Ze hebben bij grotere musea onderzoek gedaan, maar ook bij kleinere. En de conclusies gaan niet alleen over personeel, maar ook over de ambitie die te hoog is, het museale concept dat niet in orde is, er zijn vraagtekens bij het aantal mensen dat er komt. Ik vertrouw dit rapport."

Kwaliteit wichtiger as snelheid

Neffens it museum is de ferhuzing en de útwreiding essinsjeel foar it fuortbestean. "Maar het onderzoeksbureau vraagt juist 'waarom nu' en 'waarom dit concept'. Daar worden vraagtekens bij gezet. Het museum wil heel veel haast maken, maar wij hebben gezegd: kwaliteit gaat voor snelheid."

Hielendal útslute dat it museum in bydrage fan de gemeente krijt, docht Bakker noch net. "Als er een goed plan komt, dan gaan we er gewoon weer helemaal vers in en kijken we ook naar eventuele financiering. Maar zo ver is het nog lang niet."

Museum wol earst oerlizze

Foarsitter Pieter Hofstra fan it modelspoarmuseum wol sels noch net reagearje op it rapport fan TiMe. Hy is dwaande mei in brief oan de gemeente en wol earst mei de direkteur en de frijwilligers oerlizze oer hoe't it mei de ferhûsplannen fierder moat.