Lemster Warenhuis hâldt nei 60 jier op: winkelpublyk is ferdwûn

"Wy binne no oan it opromjen", seit Gouma. Mei in grutte slach hellet er in planke fan de muorre. De winkel oan de Schans is leech. Der hinget allinnich noch wat swart seil. Oeral lizze noch wat planken ferspraat oer de flier. It liket net mear op de ferneamde boartersguodwinkel.

"It hâldt op en dêr ha ik wol in dûbeld gefoel by. It is de skiednis dy't hjir leit. Ik bin hjir hikke en tein en ha altyd boppe de winkel wenne."