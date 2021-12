"Double trouble" foar Noppert: opnij útskeakele yn tredde ronde WK

De earste set fan de wedstriid gie tsjin de ferwachtingen yn nei de Fries. Searle kaam mei 2-0 yn legs foar, wylst Noppert mar dreech op gong kaam. It waard lykwols 2-2 troch twa kreaze finishes, en fia dûbel fjouwer pakte Noppert ek noch de set.

Beide manlju hiene muoite mei it finen fan de dûbels. Searle kaam yn de twadde set mei 2-0 foar. De tredde leg gie nei Noppert, mar mei in finish fan 60 sette de Ingelskman de 1-1 yn sets op it boerd.

Nivo omheech

De tredde set koe beide kanten op. It nivo fan beide manlju gie omheech. Searle like by 2-1 dy set al te pakken, mar seach Noppert 101 útsmiten. Yn de fiifde leg miste de Fries ien dart op de bullseye, wêrnei't Searle in finish fan 72 notearre: 2-1 yn sets.

Fan de fjirde set ôf waard benammen Noppert konstanter. Hoewol't Searle ek kânsen krige, gie de set mei 3-1 nei de Jouster. Dêrnei waard it tige spannend. By 2-2 yn legs koe it beide kanten op. Noppert miste in pylk foar de set, en Searle pakte it wol.

Ferset brutsen

Fan dat stuit ôf wie it ferset fan Noppert brutsen. Ryan Searle kaam op 1-0 yn legs en seach Noppert doe fjouwer dûbels missen. De Ingelskman profitearre en smiet kreas de wedstriid út.