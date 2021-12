Inisjatyf foar eigen feartsjinst It Amelân: ynwenners krije enkête

Op it stuit hat Rederij Wagenborg it ferfier fan en nei it eilân yn hannen, mar de konsesje foar it ferfier wurdt yn 2029 opnij takend. Dêrom wol it bestjoer fan Stichting Amelander Veerdienst it plan foar in eigen feartsjinst trochsette. Dêr hat it wol de stipe fan eilanners en de gemeente foar nedich.

Yn de earste wike fan jannewaris krije de bewenners fan it Amelân in enkête oer it ferfier op de Waadsee, mei dêryn ek de fraach oft se in eigen feartsjinst sitten sjogge. Fan de Nederlânske Waadeilannen hat ek Teksel in feartsjinst dy't oprjochte is troch de eilanners sels.