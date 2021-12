Brân yn garaazje op West-Skylge ûnder kontrôle

It gong om de garaazjeboks efter de moadewinkel Pand26, foar restaurant de Heksenketel oer. De brânwachten fan West-Skylge en Midsland wienen by de brân.

De brân soe ûntstien wêze yn de opslach dêr't it âld-papier lei. Der kaam in soad reek frij, dy't oer it doarp hinne luts.

De brânwacht frege op sosjale media om út de reek te bliuwen en helpferlieners de romte te jaan. Op 'e dyk wie it smoardrok mei minsken.