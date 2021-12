Brân yn garaazje oan de Willem Barentszstrjitte op West-Skylge

De brânwachten fan West-Skylge en Midsland binne by de brân. Der is opskaald nei middelbrân, fanwegen de tichte bebouwing yn it âlde strjitsje. De brânwacht freget op sosjale media om út de reek te bliuwen en helpferlieners de romte te jaan.

Op 'e dyk is it smoardrok mei minsken. De brân soe ûntstien wêze yn de opslach dêr't it âld-papier lei. Der komt in soad reek frij, dy't oer it doarp hinne lûkt.