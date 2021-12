86 kilo fjoerwurk fûn op sliepkeamers by ynwenster fan Hurdegaryp

"Je hawwe it net oer rotsjes en astronautsjes, mar om swier fjoerwurk dat letsel of brângefaar opsmite kin", seit boargemaster Gebben. "Der lei echt in soad swier fjoerwurk. It wie yn in wenwyk. Yn it hûs waard ek smookt. Dêrom seine wy: dit moat oars, wy gripe yn."

De lêst ûnder twangsom is neffens de boargemaster in lêste warskôging. "As wy it wer tsjinkomme, dan krijt sy in flinke boete. Dêrnjonken rint der gewoan noch in strafrjochtlik trajekt, mar dat duorret faak wat langer."