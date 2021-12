Berchhiem Burgum ferlear 14 bewenners: "Ynienen wiene de keammerkes leech"

It hat in pear moanne duorre foar't it wer wat normaal fielde. "Dan tocht ik, jeetje, al dy minsken binne ferstoarn. Dêr koene je mei it ferstân net by, as je yn dy keammerkes stapten. Mar dochs die ik it. Ek wol om oantinkens oan de minsken op te heljen. Dêr lei dy en dêr siet dy. Dat hiene je ek wol nedich om it te ferwurkjen en it in plakje te jaan. Want je moatte wol fierder."

"It bêste derfan meitsje"

Undertusken sjocht Afina Hietkamp benammen grutsk werom op dy swiere wiken fan it begjin fan dit jier. "Hast it wol mei syn allen te dwaan. En dy reewillichheid is der ek wol. Eltsenien stiet foar inoar klear. It is in grutte fraach oan dyn personiel. Ekstra wurkje, planningen omsmite, yn folsleine bepakking oan it wurk. It hat hiel swier west en dat is it noch hieltyd."

Ek op it Hillemahofje ha se it yntusken in plakje jûn: "Wy hawwe no wer allegear nije bewenners. En foar minsken mei demintens kin je mar ien ding dwaan: it bêste derfan meitsje", seit Van der Wal. "Alle dagen wer besykje we it gesellich en sa noflik mooglik te meitsjen. Dus je moatte wol fierder. En dêr krije je ek wer de krêft foar om fierder te gean."