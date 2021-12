Klanten fan fallyt FENOR oernaam troch Budget Energie

FENOR levere enerzjy oan 36.000 húshâldens. De oername wurdt op 30 desimber definityf. Meiwurkers wurdt in baan oanbean. Budget Energie is nei eigen sizzen de fjirde energieleveransier fan ús lân mei 700.000 klanten.

Klanten dy't oergean nei Budget Energie krije yn earste ynstânsje in fariabel kontrakt. Troch ôfspraken mei de gasleveransier ûntfange klanten mei in fêst kontrakt foar gas in goedkeaper gastaryf as dat op dit stuit yn de merk beskikber is.

Fjirde slachtoffer

Earder wiene de bedriuwen Welkom Energie, Enstroga en SEPA Green Energy al slachtoffer wurden fan de hege enerzjyprizen. Dy prizen rinne op no't de gaswinning yn Grinslân stopset is en de gasreserves leech binne. Lytse enerzjybedriuwen hawwe minder middels om dat op te fangen en komme dêrtroch yn de problemen. De enerzjy dy't sy ynkeapje is djoerder as wat de klanten derfoar betelje meie.