VVD Amelân docht net mei oan ferkiezingen as der net mear kandidaten komme

De VVD-ôfdieling sit dan ek yn swier waar, sa seit ôfdielingsfoarsitter Albert van Barneveld. Hy docht dêrom op de webside fan Persbureau Ameland in driuwende oprop oan liberale eilanners om harren foar 5 jannewaris te melden. As dat net bart is de kâns grut dat de VVD ferdwynt út de Amelanner gemeenteried.

'Benaud om kleur te bekennen'

"Bij landelijke verkiezingen is de VVD de grootste partij op Ameland, maar voor lokale verkiezingen melden zich maar erg weinig mensen", fertelt Van Barneveld. Hy hat twa ferklearringen foar dit neffens him 'rare ferskynsel'. "Veel ondernemers op Ameland willen in politiek opzicht geen kleur bekennen, omdat ze bang zijn dat dat opdrachten kan kosten."

In oare ferklearring is de opkomst fan de sterke pleatslike politike partij Ameland Eén, dy't der - yn tsjinstelling ta de VVD - wol yn slagget om jonge kandidaten oan har te binen. By de VVD keallet dat hiel swier. "We zijn al maandenlang bezig om jonge mensen te zoeken voor onze lijst, maar het resultaat is tot dusver erg mager", seit Van Barneveld.