XXL-priklokaasje rint as in trein | Corona-advizen helpe net by leararekrapte

De baankânsen fan jongelju binne nei de lockdown fan begjin dit jier yn trochsneed boppe it nivo fan foar de coronakrisis kaam. Wol is it sa dat it ferskil grutter wurden is tusken kânsen foar jongelju mei in hegere en legere oplieding. De kânsen foar minsken op it hbo en de universiteit binne tanaam. Mar de kânsen foar mbû'ers namen ôf. Dit docht bliken út ûndersyk fan it Verwey-Jonker Instituut en SEO Economisch Onderzoek.

It ferskil komt neffens har trochdat minsken mei in hegere oplieding makliker thúswurkje kinne en minder faak yn in sektor wurkje dy't folslein op slot gie. Jongelju wurken minder yn de hoareka, mar just mear by de oerheid, sûnenssoarch en bou.