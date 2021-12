Coronanijs 28 desimber: XXL-priklokaasje rint as in trein

De Raad voor de rechtspraak is kritysk op foarstellen fan it kabinet om it coronatagongsbewiis út te wreidzjen nei bygelyks wurkplakken. Minsken soene dan allinnich mei in negative testútslach of in faksinaasjebewiis nei it wurk komme meie. Ek oer it eventueel ynfieren fan 2G (dêrby is in negative testútslach net mear genôch foar in coronatagongsbewiis) is de Raad net entûsjast. Dat meldt de NOS.

De Raad fynt de foarstellen ûndúdlik. De maatregels soenen ynfierd wurde as dat fanwegen de folkssûnens nedich is, mar wat dat krekt ynhâldt, is net bekend.