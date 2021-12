Wjirms yn it boerelân fergrize: neat dwaan smyt grouwere, reade wjirms op

It boerelân fergriist mei benammen lytse, saneamde grize wjirms. Reade, gruttere wjirms dy't better foar de boaiem binne, sitte yn minder yntinsyf brûkt lân.

Foar it ûndersyk is sjoen nei yntinsyf brûkt boerelân dêr't jarre ynjektearre wurdt, fûgeltsjelân mei rûge dong en natuerlân dat net bedonge wurdt.

Wol wjirms, mar lytseren

"Wat mij opviel was dat er in dat intensieve land best nog wel veel wormen zitten. Maar het zijn wel kleintjes. En hoe minder je grond verstoord des de groter de wormen worden. Dan heb je misschien wat minder, maar die grote kunnen misschien wel veel meer grond verzetten. Dus als boer heb je daar meer aan", seit ûndersiker Rob Venderbos fan de Rijksuniversiteit Groningen.

"Rode en grijze wormen"

It is net allinnich de grutte dy't oars is, sa seach Venderbos: "Je hebt zo'n dertig soorten in Nederland, maar het belangrijkste verschil is dat je rode en grijze wormen hebt. En de rode zijn degene die naar het oppervlakte komen en daar vers plantenmateriaal en afgemaaid plantenmateriaal mee de bodem innemen. Die zorgen ervoor dat er meer organisch materiaal in de bodem komt. Dat is belangrijk, want het zorgt ervoor dat voedingsstoffen niet wegspoelen. Dus je wilt vooral die rode wormen."