'Babyboom' yn Harns, 7 poppen ferwachte mei de jierwiksel: "Beter dan vuurwerk"

"We hebben wel zware tijden gehad, omdat het in de ziekenhuizen echt spannend is", seit de ferloskundige. Der wiene lykwols in protte 'eerstelijns bevallingen', dêr't de ferloskundigen dan by oanwêzich wêze koene. "Dat is een mooie ontwikkeling, daar zijn we heel blij mee. We werken verder prima samen met alle disciplines."

Sân poppen mei de jierwiksel

Foar de jierwiksel steane der noch wol wat berten op de planning. "Een stuk of zeven", seit Von Kospoth. "Zeven 'nieuwjaarsbaby's'. Dat is beter dan vuurwerk, niet?"