Kelvin de Ruiter: de tinne spiker dy't 'Sterkste man' waard

De bus dy't oanriden komt lit der gjin twivel oer bestean wa't der yn sit. Op de sydkant stiet grut: Sterkste man. Kelvin de Ruiter komt krekt werom fan in lange dei wurkjen.

8.000 kaloryen deis

Dat moat, want oars is syn sport net te beteljen. "Veel verdienen doe je er niet mee. Om alles te kunnen betalen moet je wel werken." De Ruiter doelt dan benammen op it iten. No falt it ta. Hy sit yn de rêstperioade nei syn wrâldtitel by de Strongman Champions League.

De Ruiter: "Ja, nu eet ik meer rijst. dat is veel lichter dan wat ik anders eet. In de aanloop naar wedstrijden zit ik als snel op 8.000 calorieën per dag." In menu dat njonken in soad pasta bestiet út fleis, aaien en aaiwytshakes.

Tinne spiker

De Ruiter is no ien bonke spieren. Dat is, sa seit hy sels, in grut ferskil mei de 19-jierrige Kelvin. "Ik was echt een dunne spijker. Ik wist dat ik sterk was. Ik werkte destijds op een autosloperij en merkte dat ik meer kon dan anderen."