Douwe de Vries: "Schouten har basis is flugger as alle oaren"

Douwe de Vries is optimistysk as it giet oer Antoinette de Jong. "Ik hie dit wol in bytsje ferwachte as ik earlik bin. Eltsenien hie dizze twa op ien en twa." Mar logyskerwiis is hy ek entûsjast oer Irene Schouten, dy't de 3 kilometer wûn. "Sa'n Irene Schouten, dy't alles wûn hat dit seizoen. Dan kinne je no wer net oars as wer winne. Je sjogge dat har basis flugger is as alle oare reedrydsters yn it fjild."

Omrop Fryslân-ferslachjouwer Andor Faber dielt dy miening: "It past ek yn it byld fan it seizoen. Schouten is in klasse apart, mar it is wol sa dat Antoinette der tichter by sit as op it NK yn oktober." Johan Stobbe fan de Ljouwerter Krante tinkt dat it wol wat docht mei Schouten: "It bringt wol wat druk mei har mei fansels."