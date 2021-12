Jesper Hospes grypt njonken ticket foar de Winterspelen op de 500 meter

Jesper Hospes kaam by de earste 500 meter yn rit 8 yn aksje. Op dat stuit hie Thomas Krol de fluchste tiid (34,69). Hospes iepene goed (9,70), mar yn it rûntsje ferlear hy it sicht op it poadium. Hy kaam mei in tiid fan 35,23 oer de einstreek. Dat wie op dat stuit goed foar in sechsde plak. Oan de ein fan de earste ritten stie Hospes alfde.

De earste 500 meter waard wûn troch Dai Dai N'tab yn in tiid fan 34,53. Kai Verbij waard twadde yn 34,57 en Merijn Scherperkamp wie tredde mei 34,64.

Twadde rit

Yn de twadde 500 meter krigen alle riders in kâns om harren tiid te ferbetterjen. Hospes wie yn syn twadde race krekt wat flugger as yn syn earste (35,21 om 35,23), mar dat wie net genôch foar in plak by de earste trije.

Scheperkamp fierde de druk op N'tab en Verbij op troch mei 34,45 de fluchste tiid del te setten. N'tab en Verbij kamen der net mear oerhinne. Scheperkamp mei nei de Spelen, N'tab en Verbij sitte yn de wachtkeamer.