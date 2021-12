Kloklieders socht foar De Fryske Marren: "Wy wolle it mear libben ynjaan"

Uteinlik dogge alve klokkestuollen en trettjin tsjerkeklokken mei. Om kloklieder yn it gilde te wurden, is earst wol in koarte kursus nedich. Kursisten gean in kear mei Dijkstra mei om it nedige te learen. "It klinkt maklik, mar der komt in stik technyk by sjen."

De klok moat bygelyks net te heech oplutsen wurde. Want as de bingel twa kear slacht, is dat net goed foar de klok dy't soms iuwenâld is. De brûnzen klok fan Teroele is bygelyks sa'n fjouwer iuwen âld.