Huzen yn Grou net sloopt om toersweltsje

Wenningboukorporaasje Elkien hat nei alternativen sjoen, lykas as nestkastjes, mar dat is net mooglik omdat der te folle sweltsjes binne. En dus kin der pas nei it briedseizoen yn augustus sloopt wurde. As alles dan neffens plan ferrint, binne de huzen yn it twadde fearnsjier fan 2023 klear foar de ferhier.

De 16 wenten steane yn de Nijdjipstrjitte en de Lynbaenstrjitte. Yn totaal wurde der 31 wenten sloopt, de earste 12 lizze al plat.