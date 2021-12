Skilderij mei Abe Lenstra fûn, Museum Belvédère mei it tentoanstelle

It keunstwurk komt út de priveekolleksje fan âld-foarsitter Jan Smit fan fuotbalklup Heracles Almelo. It ferdwûn nei't hy it yn 2009 útliende. Op it doek is Lenstra te sjen yn it shirt fan SC Enschede, dêr't hy fan 1954 oant 1960 fuotbalde.

It skilderij dûkte wer op nei't der in soad media-oandacht foar wie. Dit nei oanlieding fan it ferskinen fan in biografy oer de yn 1994 ferstoarne Oosting skreaun troch Jolande Withuis. Presintator Johan Derksen hat bygelyks ferskate kearen oproppen dien foar it keunstwurk yn syn televyzjeprogramma Veronica Inside.