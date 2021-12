SportCast: "Ik tink net dat Feyenoord Veerman betelje kin"

Nei de wedstriid dy't sc Hearrenfean mei 3-0 ferlear fan Feyenoord, kaam nei bûten dat de Rotterdammers in bod dien hawwe op Joey Veerman. De Volendammer hat der de lêste moannen gjin geheim fan makke dat hy in stap nei de top fan Nederlân wol sitten sjocht.

Sportferslachjouwer Arjen de Boer soe Feyenoord wol in logyske klup fine foar Veerman. "Ik tink dat it in goeie stap foar him wêze soe. Mar, Hearrenfean hat it folste rjocht om jild te freegjen, want hy hat noch in kontrakt oant 2024."

'Seis, sân miljoen euro'

De oare Hearrenfean-folger by de Omrop, Roelof de Vries, tinkt lykwols net dat de oerstap fan de middenfjilder nei Rotterdam troch giet. "It sil wol om in bedrach fan seis, sân miljoen euro gean mei in trochferkeappersintaazje. Ik tink earlik sein net dat Feyenoord dat betelje kin."

De Vries sjocht Veerman wol nei it bûtenlân gean. "Ik tink oan Club Brugge, sokssawat. Dat is in klup dy't it betelje kin en ek wol sa'n spiler op it middenfjild brûke kin."