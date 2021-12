Boudewijn de Groot en Cambuureffekt yn de Fryske top 100

"En Ricky syn 'Genot' stie yn 2009 foar it lêst yn de list, doe op plak 65. Dit jier komt er werom en fuortendaliks op 25. En noch heger werom: 'Mooie stad aan 't Wad' fan Wiebe van Dijk. Dy stie yn 2018 op 30, rekke dêrnei fuort út de list en stiet no op 24."

Binne der trends?

"Der is in Cambuureffekt: de promoasje fan de Ljouwerters sjochst ek werom yn de list. 'Genot' fan Ricky is der dus wer, 'De woanark' fan Anneke Douma klimt behoarlik en ek ''t Woanskip' fan Pieter Sahieter stiet der noch hieltyd yn."

Hoe is it mei it ferskaat, wat is de man-frouferhâlding?

"Net hielendal lyk, mar der binne 32 nûmers mei in froulike sjongeres. Dêrby sitte ek duo's."

Sjochst ek opmerklike sjenres?

"Fryske folkmetal! It nûmer 'Hadagrims fertriet' fan Baldrs Draumar komt nij binnen op 41. It komt út it stik Rêdbâd, dat spile is yn de teätertún fan Broeksterwâld."

En streektalen?

"Der stiet mear Stedsfrysk yn as in jier lyn. Dit jier steane der seis Stedsfryske nûmers yn de list, yn 2020 wienen dat der mar fjouwer. De 'Liwwadder Blues' fan Piter Wilkens stiet der net mear yn, mar Wiebe van Dijk en Ricky dus wol wer. En Doede Bleeker syn 'Foar Johannes' is ek in nij Stedsfrysk nûmer."