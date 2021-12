It jier fan Romke de Jong: "Moaier koe it eins net"

"It wie in hiel moai jier", begjint Romke de Jong syn ferhaal. Mei in hammer slacht er in stikje RVS. It iisfabryk op 'e Gordyk sit middenyn in ferbouwing. De Jong hat jierren direkteur west, mar doe't er nei de Keamer gong mocht dat net mear.

Syn heit nimt it no wer efkes oer. "Ik bin hjir eins noch mar in hiel bytsje. Ien kear yn de wike efkes gesellich op de kofje", fertelt De Jong.

Feroaring

It ôfrûne jier is der in protte feroare yn it libben fan De Jong. "De wike sjocht der no heftich út", seit er. "Op moandei gean ik it lân yn. Op tiisdei, woansdei en tongersdei ha wy altyd fergadering yn Den Haag. Op freed kin ik dan werom nei Fryslân."

It giet net sa't er earst tocht hie. "Yn maart sei ik dat ik op en del ride woe. Mar dat kin net. De dagen binne lang en de debatten duorje lang. Somtiden bist om 02.00 oere klear en dan begjint de dei om 09.00 oere alwer. Dêrom bliuw ik foarearst de measte tiid yn Den Haag."