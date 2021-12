300e bertedei filosoof Hemsterhuis: "Fergetten soan fan Frjentsjer"

Hemsterhuis kaam letter yn Den Haag te wenjen, doe't er oan it wurk gie by de Ried fan Steat. "En yn dat politike sirkwy hie er in netwurk dat him bekend makke. De ambassadeurs fan bygelyks Dútslân en Ruslân kamen by him op de lunsj."

En net allinnich yn it politike sirkwy krige Hemsterhuis besite, fertelt Van Sluis. "Doe't Diderot, de Frânske ferljochtingsman, yn 1773 yn Den Haag wie, socht er fuortendaliks de diskusje mei Hemsterhuis. Dy gong dêr gretich op yn, want hy kearde him tsjin de filosofy fan Diderot."

Sentimint, yntuysje en ferbyldingskrêft

"Hemsterhuis kearde him tsjin it ateïsme en it rasjonalisme. Dêrtsjinoer sette er in minskbyld mei mear romte foar it sentimint, de yntuysje en de ferbyldingskrêft."

It berik fan de Frjentsjerter hat grut west, seit Van Sluis. "Hy hat ynfloed hân op Goethe, Novalis, Hölderlin, Schleiermacher: de hiele Dútske betide romantyk. Elkenien lêsde syn wurk en bekomentariearre it. Yn Dútslân is er in grutheid, yn Nederlân wat minder."

Gjin ekstreme stânpunten

Dêr is in ferklearring foar, tinkt Van Sluis. "It leit miskien oan it feit dat er gjin ekstreme stânpunten ynnaam, lykas Diderot en earder Espinoza dat wol dienen. Dy namen foar har tiid hiel ekstreme stânpunten yn. Hemsterhuis wie hiel 'gedegen'."

In nochtere Frjentsjerter dus, dy't yn syn berteplak net de oandacht krijt dy't er neffens Van Sluis wol fertsjinnet. "Hy is in soan fan Frjentsjer dy't hielendal fergetten is."

Besjoch diel 1 fan de dokumintêre De Fryske Sokrates (klik hjir foar diel 2):