Coronanijs 27 desimber: Smoardrok by priklokaasje Ljouwert

It is foarearst net mooglik om in ôfspraak foar in faksinaasje tsjin it coronafirus te fersetten. Dat meldt GGD GHOR. Sa kinne meiwurkers fan de callcenters ienfâldiger senioaren ynplanne foar in boosterôfspraak.

Neffens de GGD's giet 40 prosint fan de telefoantsjes dy't se krije oer it fersetten fan in ôfspraak. Se roppe dêrom op: "Misschien is het tijdstip niet handig of is het vervelend dat een andere afspraak niet kan doorgaan. Desondanks toch deze oproep: heeft u een afspraak voor een booster, kom alstublieft."