1980 en earder kinne ôfspraak boosterprik meitsje | Smoardrok by priklokaasje Ljouwert

De earste minsken mei in medyske yndikaasje, dy't noch net oan bar wiene foar de boosterprik, krije no in sms dat se earder in ôfspraak meitsje kinne. It giet om minsken út 1981. Dizze groep krige foarrang by de earste faksinaasje en de groep wachtet al langer as seis moannen op de tredde faksinaasje.

Earder sei demisjonêr minister Hugo de Jonge dat dizze groep fan 23 desimber ôf stadichoan in útnûging krije soe. Troch technyske problemen is dat net slagge.

Op it stuit meie allinne minsken dy't yn 1980 of earder berne binne, in ôfspraak meitsje foar de boosterfaksinaasje.