1979 en earder kinne ôfspraak boosterprik meitsje | Fraude mei soarchboanussen

De GGD advisearret mei klam om gjin boosterprikken oer de grins te heljen. It kin problemen opsmite by de registraasje yn de CoronaCheck-app. Dat seit in wurdfierster fan koepelorganisaasje GGD GHOR Nederlân.

Minsken dy 't yn Dútslân in booster helje bygelyks, sjogge dat net werom by it faksinaasjebewiis yn harren CoronaCheck-app. Se kinne achterôf mei in registraasje yn Nederlân allinnich in papieren coronatagongsbewiis (CTB) krije. Se krije gjin Digitaal Corona Sertifikaat om mei reizgje te kinnen. Dat lêste is de ferantwurdlikheid fan it Europeeske lân dêr 't minsken de booster helje, seit de wurdfierster.

"Om teleurstellingen te voorkomen adviseren we mensen zich in Nederland te laten prikken. Het zetten van de boosters gaat nu ontzettend snel in Nederland, levert achteraf geen problemen op en is het meteen goed geregistreerd in CoronaCheck-app."